В России может существенно вырасти штраф за проезд в общественном транспорте без билета. Речь об автомобильном и городском наземном электротранспорте, уточняют "Известия". Сегодня такой штраф составляет 100 рублей, но уже в этом месяце парламентарии рассмотрят проект закона, который отменяет "сторублевое наказание". Право определить новый размер штрафной санкции Минтранс намерен передать регионам.

В профильном комитете нижней палаты инициативу уже поддержали, но во фракциях отнеслись к ней с осторожностью. По мнению депутатов, субъекты могут начать устанавливать чрезмерно высокие штрафы за безбилетный проезд.