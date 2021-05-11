В Казани захламили ветеранское кладбище на Окольной улице. Еще накануне Дня Победы посетители погоста жаловались на обилие мусора на кладбище с могилами ветеранов ВОВ. Но никто ничего не предпринял до сих пор.

Как сообщает inkazan.ru, на территории кладбища был разбросан пластиковый мусор, старая одежда и тарелки с остатками еды, старые автомобильные покрышки. Летом прошлого года стало известно, что здесь обосновались люди без определенного места жительства: они, по их словам, ухаживали за могилами, устраивали вечеринки и "разговаривали с мертвыми". СМИ сообщали, что там можно было найти даже обустроенные спальные места.

В исполкоме Казани заявили, что еще 23 апреля на территории кладбища проходил субботник. По версии властей, мусор принесли накануне праздника Победы, когда многие приходят почтить память родных. В городской администрации пообещали убрать мусор в ближайшее время.