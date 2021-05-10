Минтруда Республики Татарстан напомнило жителям, что на этой неделе работать придется только три дня. Всех ждет еще один выходной - 13 мая. Он связан с празднованием Ураза-байрам.

Сообщение с напоминанием пресс-служба министерства разместила на своем официальном сайте.

Указом президента Татарстана 13 мая объявлено нерабочим днем. 12 мая - предпраздничный рабочий день, его длительность будет сокращена на 1 час.

Таким образом, учитывая, что День Победы в этом году выпал на воскресенье, нынешняя рабочая неделя для жителей республики начнется 11 мая и будет трехдневной.