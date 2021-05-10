В Искитиме Новосибирской области пьяная мать протащила собственную дочь за волосы по городским улицам. Кадры инцидента опубликованы в паблике "Подслушано в Искитиме" в соцсети "ВКонтакте". Сняла их одна из женщин, ставшая нечаянным свидетелем происшествия. Она и рассказала корреспондентам "АИФ Новосибирск", что попыталась вразумить мать и пригрозила, что сейчас обратится в полицию. Однако пьяная женщина ответила: "Мы только что оттуда".

Вскоре горе-мамаша потащила ребенка в отделение полиции. Там женщину пристыдили правоохранители и отметили, что "только что отдали ей ребенка". После этого семью завели в кабинет ПДН. Дальнейшая развязка истории неизвестна.

Отмечается, что сама женщина была опрятно одета, а вот ее дочь была в грязной одежде.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что семья является неблагополучной. С женщиной провели беседу и завели протокол по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.