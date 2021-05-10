Стоимость вторичных автомобилей выросла куда больше, чем стоимость новых машин. Причина - в дефиците новых авто. Об этом сообщил директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов "Российской газете".

Аналитики "Авто. Ру" подсчитали, что за первый квартал 2021 года средняя цена на вторичном рынке выросла на 25% по сравнению с таким же периодом прошлого года. А новые автомобили за этот же промежуток времени повысились в цене только на 15%.

Эксперт рассказал, что неравномерный рост цен связан с дефицитом новых авто. Этот дефицит сформировал ажиотажный срок на подержанные авто возрастом до трёх лет. Он добавил, что ситуация с ажиотажным спросом на подержанные авто стабилизируется при сокращении дефицита новых автомобилей.

Ранее эксперты посоветовали россиянам не ждать, а покупать вторичное авто прямо сейчас, поскольку цены на машины с пробегом продолжат расти и во второй половине 2021 года.