Директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас озвучила жителям России способ выгодного погашения кредита. Об этом пишет «Российская газета».

По словам финансиста, досрочно гасить долг перед банком чаще всего выгодно в первой половине срока кредитования. Первое время заемщик выплачивает в основном проценты финучреждению. Затем сумма процентов в платеже уменьшается, а основной долг наоборот - увеличивается. «Поэтому досрочное погашение в начале срока кредитования приведет к перерасчету процентов и уменьшению переплат по ним», — объяснила Харнас.

При этом она предупредила, что при досрочном погашении в конце срока выплаты экономии не будет, так как в это время уже гасится основной долг. Кроме того, финансист посоветовала совершать досрочное погашение в день очередного платежа по кредиту, поскольку, если его вносить позже, то из внесенной суммы сначала спишутся начисленные проценты за количество дней, прошедших с даты очередного платежа, и только оставшаяся сумма пойдет на досрочное погашение.