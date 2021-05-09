9 мая около полудня в Татарстане совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Погибли два человека. Сообщалось, что транспортное средство могло быть угнано. В Приволжском следственном управлении на транспорте рассказали подробности.

По данным ведомства, сейчас отрабатывается следующая версия: мужчина, который управлял бортом, прибыл на аэродром под Альметьевском для ремонта.

"В его задачу входила прокачка шасси, поэтому он совершал передвижение на самолёте по взлётной полосе. По какой-то причине он произвел самовольный взлёт без разрешения и через несколько километров самолёт совершил жёсткую посадку. В кабине с ним была женщина, её личность устанавливается", - рассказали в ведомстве.

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