В Альметьевском районе Татарстана 9 мая разбился легкомоторный самолет, в кабине были мужчина и женщина, которые его угнали.

По данным прокуратуры РТ, собственник воздушного судна - житель Бугульмы 1969 года рождения, базировался самолет на территории Альметьевского аэроклуба. Сегодня данный легкомоторный самолет типа "Ермак" совершил жесткую посадку около села Калейкино в Альметьевском районе. На место прибыли спасатели, но выживших не было: в кабине был пилот - житель Сызрани и женщина - пассажирка, личность которой в прокуратуре не называют.

Самолет подняли в воздух без ведома хозяина.