В Казани для удобства горожан 9 мая, в День Победы, и 11 мая, в Родительский день, на некрополи организуют дополнительные рейсы общественного транспорта.
По данным мэрии, всего на кладбища казанцев будут возить 14 автобусов и 4 троллейбуса. Из них девять автобусов - специальные:
- №201с Пр.Победы – Самосыровское кладбище
- №202с Чеховский рынок – Самосыровское кладбище
- №204с Ж.м.Дербышки – кладбище в ж.м.Дербышки
- №205с ДК Железнодорожников – Юдинское кладбище
- №206с КДК им.Ленина – кладбище в ж.м.Сухая Река
- №207с Ул.Волгоградская – кладбище в ж.м.Сухая Река
- №208с Ул.Гаврилова – кладбище в ж.м.Сухая Река
- №209с Пл.Вахитова – Татарское кладбище
На обычных маршрутах горожане также смогут добраться до некрополей. Это автобусы №№ 23, 56, 2, 46 и 84. Также добраться до Арского кладбища можно на троллейбусах №№2, 3, 5 и 7.
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