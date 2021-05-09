В Казани для удобства горожан 9 мая, в День Победы, и 11 мая, в Родительский день, на некрополи организуют дополнительные рейсы общественного транспорта.

По данным мэрии, всего на кладбища казанцев будут возить 14 автобусов и 4 троллейбуса. Из них девять автобусов - специальные:

№201с Пр.Победы – Самосыровское кладбище

№202с Чеховский рынок – Самосыровское кладбище

№204с Ж.м.Дербышки – кладбище в ж.м.Дербышки

№205с ДК Железнодорожников – Юдинское кладбище

№206с КДК им.Ленина – кладбище в ж.м.Сухая Река

№207с Ул.Волгоградская – кладбище в ж.м.Сухая Река

№208с Ул.Гаврилова – кладбище в ж.м.Сухая Река

№209с Пл.Вахитова – Татарское кладбище

На обычных маршрутах горожане также смогут добраться до некрополей. Это автобусы №№ 23, 56, 2, 46 и 84. Также добраться до Арского кладбища можно на троллейбусах №№2, 3, 5 и 7.