Железодефицитная анемия у мужчин может свидетельствовать об онкологии. Об этом рассказал в эфире канала "Россия-1" доктор Александр Мясников.

По словам Мясникова, у женщин низкий гемоглобин можно объяснить регулярными естественными кровопотерями, у мужчин же он сигнализирует о заболеваниях ЖКТ, в частности, это может быть рак.

"У мужчин это значит в любом случае потерю из желудочно-кишечного тракта. А это либо язва, либо даже онкология", - отметил медик.

Он также подчеркнул, что анемия одинаково опасна для женщин и мужчин, но у последних она вызывает большую настороженность, поэтому при обнаружении обязательно нужно пройти обследование.