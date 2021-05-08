Лоукостер "Победа" в середине июня запустит авиаперевозки из Казани на Кипр. В киприотскую Ларнаку будут осуществляться полеты из пяти городов России, включая Казань, сообщает ТАСС.

Отмечается, что авиасообщение откроется 16 июня. Самолеты будут летать один раз в неделю.

Помимо Казани «Победа» откроет авиаперевозки в Ларнаку из Перми (14 июня) и Екатеринбурга (15 июня). На данных направлениях рейсы также будут выполняться по одному разу в неделю.

В настоящее время регулярное авиасообщение между РФ и Кипром приостановлено на фоне пандемии коронавируса.