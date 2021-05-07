Глава кабинета министров России Михаил Мишустин сегодня подписал постановление, которое совершенствует механизмы торгов на бирже бензином и дизельным топливом. Компании, которые продают топливо на бирже, согласно документу, должны планировать объемы продаж минимум на месяц вперед. Эксперты уверены, что подобная, в целом довольно простая, мера поможет избежать резких и внезапных скачков цен на бензин и дизель для жителей России.

По действующим нормам крупные российские нефтекомпании должны отправлять часть топлива на биржу, напоминает "Коммерсант". Там независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам.

Напомним, с 1 мая в России начал работать скорректированный демпферный механизм в нефтяной отрасли. Вопрос корректировки демпфера возник после увеличения цен на топливо в начале года. В итоге в марте правительство решило снизить индикативную цену, увеличив тем самым размер выплат нефтекомпаниям.