Бесплатно подключать к газу будут дома площадью не более 300 квадратных метров. Об этом сообщил гендиректор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. О том, что газификация частных домов должна в России стать бесплатной, заявил Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию 21 апреля.

"Жилой дом площадью до 300 кв. м получит возможность этого бесплатного подключения",— отметил Густов в интервью телеканалу «Россия 1». По его словам, региональный оператор по газификации будет обязан строить газопровод до границы земельного участка. "То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство",— уточнил глава "Газпром межрегионгаз".

При этом строительство сетей внутри участка потребитель уже должен оплатить за свой счет. Бесплатная газификация распространяется на потребителей с максимальным часовым расходом газа до семи кубометров в час, чей земельный расположен не более чем на 200 метров от газораспределительной сети, пишет "Коммерсант".

В апреле Владимир Путин назвал недопустимым, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газу, и поручил правительству совместно с регионами разработать план газификации. 6 мая правительство утвердило программу газификации российских регионов. К 2030 году ее уровень планируется повысить до 82,9%. График бесплатной догазификации населенных пунктов, где уже проложены внутренние газораспределительные сети, будет составлен к 1 июля.