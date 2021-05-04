Стало известно о жестком столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Лаишевском районе. Подробности о происшествии рассказали очевидцы событий.

Инцидент случился днём в деревне Орел. Участниками аварии стали отечественный автомобиль «Lada Largus» и иномарка «Hyundai». Столкновение произошло на перекрестке.

Из-за сильного удара отечественная легковушка перевернулась на крышу. Второй автомобиль тоже получил механические повреждения.

На место событий прибыли сотрудники «скорой помощи». По словам свидетелей произошедшего, женщине, находившейся за рулём «Hyundai», потребовалась госпитализация. Сейчас её доставили в больницу.