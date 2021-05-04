Стало известно, что в столице Республики Татарстан несколько дней подряд будут ограничивать движение на улицах. Об этом заявил начальник управления культуры города Азат Абзалов. Он уточнил, что введут ограничения уже сегодня.

Так, из-за первой тренировки парада Победы на площади Тысячелетия перекроют движение с 19 часов вечера. Вторая тренировка пройдёт 7 мая, тогда ограничения начнутся с 16 часов вечера. Горожан попросили отнестись к этому с пониманием.

Кроме этого, движение планируют прекратить на улице Бондаренко с 21 часа 8 мая вплоть до конца 9 мая. В День Победы остановят перемещение транспортных средств и на площади Тысячелетия. Пропадут ограничения в ночь на 10 мая.