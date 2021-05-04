Стало известно о жесткой аварии, произошёдшей в Казани на улице Сары Садыковой накануне утром. Машины после столкновения отбросило в забор и стену. Подробности об инциденте рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Казани.

71-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, решил сесть за руль автомобиля «KIA» и на улице Сары Садыковой, нарушив правила дорожного движения, врезался в проезжавший автомобиль марки «Nissan». За рулём второго транспортного средства находился 34-летний водитель.

В результате «Kia» отбросило в сторону, после чего машина врезалась в металлическое ограждение и бетонный забор. Автомобиль «Nissan» оказался «впечатан» в стену дома №57, водитель легкового автомобиля получил повреждения.