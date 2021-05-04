Жители Татарстана стали чаще играть в игры на планшетах и смартфонах

С начала 2021 года абоненты МегаФона в Приволжье потратили 3 тысячи Тбайт интернет-трафика на мобильные игры. Это почти в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Татарстан вошел в тройку самых игровых регионов.

Мобильный гейминг стал одним из любимых видов цифрового времяпровождения жителей Приволжья. С начала года игроки использовали объем информации, сопоставимый с 68 000 загрузок игры World of Tanks. Наибольший трафик на «стратегии» и «шутеры» клиенты МегаФона израсходовали в Самарской области (743 Тбайта). Вторую строчку рейтинга занимает Нижегородский регион (460 Тбайт). Третье место поделили Татарстан (373 Тбайт) и Саратовская область (373 Тбайта). Пятерку замыкают Оренбуржье (335 Тбайт) и Башкортостан (274 Тбайта).

Особым спросом среди татарстанцев пользуется Roblox - онлайн-платформа, позволяющая создавать свои собственные игры и играть в чужие. Самые востребованные сервисы цифрового распространения – Steam и Origin, а наиболее популярные разработчики виртуальных вселенных Wargaming и Blizzard.

В Татарстане предпочитают играть в Guns of Icarus, PUBG Mobile, World of Tanks, Counter-Strike: Global Offensive.

Развитие мобильных сетей, быстрый интернет, минимальный пинг, постоянное усовершенствование гаджетов, с каждым годом позволяют все большему количеству абонентов МегаФона полноценно и без задержек играть на мобильных устройствах также, как и на домашних компьютерах с проводным интернетом.