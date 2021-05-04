Росстат опубликовал новые данные по смертности в регионе. Согласно обновленной статистике, за март в Татарстане скончались 4314 человек. За аналогичный период предыдущего года было зафиксировано 3746 летальных исходов.

Выходит, что в сравнении количество смертей выросло на 568. При этом за целый год рост смертности в регионе превысил отметку в 15 процентов.

Однако показатель всё равно оказался ниже, чем средний по стране. Так, по данным Росстата, в России смертность возросла в среднем на 25,3%. В Приволжском федеральном округе зафиксированный рост числа погибших составил 24%.