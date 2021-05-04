Банк «Открытие»: Звезды российской гребли Александр Дьяченко и Ирина Андреева выступят на Кубке мира

27 апреля спортсмены Центра спортивной подготовки Алтайского края олимпийский чемпион байдарочник Александр Дьяченко и призер чемпионата Европы каноистка Ирина Андреева стали обладателями Кубка России в Краснодаре и таким образом увеличили свои шансы на попадание в национальную сборную, которая будет представлять нашу страну на Олимпийских играх-2021 в Токио и на участие барнаульском этапе Кубка мира-2021, который пройдет с 20 по 23 мая.

Помимо самых именитых действующих российских гребцов, в барнаульском этапе Кубке мира планируют принять участие более 400 спортсменов из 50 стран мира. Будут разыграны 6 олимпийских лицензий и 38 комплектов наград Кубка мира. Ожидается, что состязания посетят около 20 тысяч гостей.

«Впервые мероприятие подобного уровня будет проходить в столице Алтайского края. Для банка «Открытие» большая честь стать причастными к самому крупному международному спортивному соревнованию в истории нашего региона. Это будет праздник спорта, воли к победе и целеустремленности. И я надеюсь, что он не только станет для многих жителей края ярким событием, но и пробудит в них желание самим приобщиться к физической активности, заразит их духом здоровой конкурентной борьбы. Эти качества нужны каждому из нас в любой сфере», - отметила управляющий банком «Открытие» в Алтайском крае Эльвира Вебер.

II этап Кубка мира пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. Олимпийские лицензии будут разыграны среди мужчин и женщин на байдарках-одиночках и каноэ на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.

В Барнаул уже привезено 300 новых лодок, на которых будут соревноваться лучшие гребцы мира. Практически завершены работы по усовершенствованию барнаульского гребного канала до стандартов самого высокого международного уровня, готовится площадка для размещения 50 шатров «деревни спортсменов», прорыт обводной канал и укреплены его берега, возведен мост. Поднят уровень противоположного берега, где располагается зрительская трибуна на 3 тысячи мест. Заасфальтированы автостоянки, благоустроена прилегающая территория. Все это после соревнований останется жителям краевой столицы и позволит принимать крупные российские и международные соревнования.

Прямые трансляции барнаульского этапа Кубка мира будут вести телеканалы «Матч-ТВ» и EuroSport на 160 стран мира.

Генеральным партнером российского этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ выступает банк «Открытие».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.