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Банк «Открытие»: Звезды российской гребли Александр Дьяченко и Ирина Андреева выступят на Кубке мира

04.05.2021, 12:00 0 prokazan.ru

27 апреля спортсмены Центра спортивной подготовки Алтайского края олимпийский чемпион байдарочник Александр Дьяченко и призер чемпионата Европы каноистка Ирина Андреева стали обладателями Кубка России в Краснодаре и таким образом увеличили свои шансы на попадание в национальную сборную, которая будет представлять нашу страну на Олимпийских играх-2021 в Токио и на участие барнаульском этапе Кубка мира-2021, который пройдет с 20 по 23 мая.

Помимо самых именитых действующих российских гребцов, в барнаульском этапе Кубке мира планируют принять участие более 400 спортсменов из 50 стран мира. Будут разыграны 6 олимпийских лицензий и 38 комплектов наград Кубка мира. Ожидается, что состязания посетят около 20 тысяч гостей.

«Впервые мероприятие подобного уровня будет проходить в столице Алтайского края. Для банка «Открытие» большая честь стать причастными к самому крупному международному спортивному соревнованию в истории нашего региона. Это будет праздник спорта, воли к победе и целеустремленности.  И я надеюсь, что он не только станет для многих жителей края ярким событием, но и пробудит в них желание самим приобщиться к физической активности, заразит их духом здоровой конкурентной борьбы. Эти качества нужны каждому из нас в любой сфере», - отметила управляющий банком «Открытие» в Алтайском крае Эльвира Вебер.

II этап Кубка мира пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. Олимпийские лицензии будут разыграны среди мужчин и женщин на байдарках-одиночках и каноэ на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.

В Барнаул уже привезено 300 новых лодок, на которых будут соревноваться лучшие гребцы мира. Практически завершены работы по усовершенствованию барнаульского гребного канала до стандартов самого высокого международного уровня, готовится площадка для размещения 50 шатров «деревни спортсменов», прорыт обводной канал и укреплены его берега, возведен мост. Поднят уровень противоположного берега, где располагается зрительская трибуна на 3 тысячи мест. Заасфальтированы автостоянки, благоустроена прилегающая территория. Все это после соревнований останется жителям краевой столицы и позволит принимать  крупные российские и международные соревнования.

Прямые трансляции барнаульского этапа Кубка мира будут вести телеканалы «Матч-ТВ» и EuroSport на 160 стран мира.

Генеральным партнером российского этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ выступает банк «Открытие».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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Татарстан вышел на первое место в федеральном рейтинге по количеству совершенных убийств
21:57, 28.04.2021
Не выдержала: женщина задушила парализованного мужа после 20 лет ухаживаний за ним
21:08, 28.04.2021
Влетел точно в голову: на стройке мужчину убил упавший с высоты 30 этажа, клепальник
20:00, 28.04.2021
Дмитрий Медведев рассказал, как Россия будет переходить на четырехдневную рабочую неделю
19:00, 28.04.2021
Росгвардеец изнасиловал 11-летнего мальчика, заступившегося за свою мать-инвалида: вынесен приговор
17:50, 28.04.2021
15-летние подростки жестоко избили сверстника, ему на лечение собирают деньги
17:11, 28.04.2021
Сотрудники МВД РФ раскрыли деятельность ОПГ, которая похищала средства покупателей «КАМАЗов»
16:52, 28.04.2021
Двое мужчин провалились в канализационный люк, один из них погиб
15:41, 28.04.2021
Участковый не поверил девочке, которая сообщила, что ее маму убивают, позже был обнаружен труп
15:09, 28.04.2021
Журналиста Алексея Пивоварова подозревают в подделке документов на оружие
14:54, 28.04.2021
«У нее бывают заскоки»: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
14:28, 28.04.2021
В магазинах России обсуждают повышение цен на гречку
13:38, 28.04.2021
Мужчина прятал 8-летнего ребенка в заброшенном доме и предлагал ему сожительство
12:37, 28.04.2021
Спортсменка из Набережных Челнов оказалась в центре мирового спортивного скандала с флагом РФ
11:42, 28.04.2021
Эксперты заявили, что в России уже началась третья волна коронавируса
11:35, 28.04.2021
Российский блогер погиб на съемках нового видео в Тик-Ток
11:09, 28.04.2021
Родители покупают у бомжей вшей в качестве лекарства детям
09:52, 28.04.2021
16-летний подросток предстанет перед судом за то, что приковал подругу наручниками к батарее
08:14, 28.04.2021
В Казань приедет российский премьер-министр Михаил Мишустин
08:04, 28.04.2021
Устроили месилово на вокзале: полиция задержала бойцов ММА Артема Тарасова и Никиту Солонина
07:53, 28.04.2021
Конституционный суд в России разрешил забирать у должников единственное жилье
05:00, 28.04.2021
Суд вынес приговор блогеру, в эфире которого умерла девушка
19:00, 27.04.2021
Сбер намерен открыть в своих отделениях аптеки, где таблетки можно покупать поштучно
17:40, 27.04.2021
В водоеме следователи обнаружили сумку с частями тела женщины, которая пропала в 2017 году
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:43, 27.04.2021
Грабители из мести убили и сожгли 90-летнего ветерана труда
14:44, 27.04.2021
Следователи арестовали женщину, которая сняла порно со своими собственными детьми
10:03, 27.04.2021
Воры, чтобы отомстить, убили и сожгли 90-летнего ветерана
08:15, 27.04.2021
Сильные мира сего: в Казани через несколько дней встретятся премьер-министры стран ЕАЭС
08:04, 27.04.2021
Привиться или просто переболеть? Врачи рассказали, что лучше
07:51, 27.04.2021
В Минтруде рассказали, как следует оплачивать россиянам дни с 4 по 7 мая 2021 года
21:00, 26.04.2021
Казань вошла в ТОП-3 самых лучших городов России для жизни
20:00, 26.04.2021
Владимир Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы в армию
19:00, 26.04.2021
Не вызывала «Скорую»: вынесен приговор женщине, маленькая дочь которой обварилась кипятком насмерть
17:51, 26.04.2021
Семиклассник избил директора школы из-за того, что она хотела его успокоить
16:55, 26.04.2021
Мужчина убил знакомого, расчленил его тело и закопал в лесополосе из-за телефона
15:34, 26.04.2021
«Всем спасибо, все пока свободны»: прокуратура приостановила деятельность штабов Навального
15:17, 26.04.2021
«Сказали, ждать смерти»: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
10:48, 26.04.2021
Разрядившаяся батарейка стала причиной гибели четверых людей: двоих взрослых и двоих детей
10:07, 26.04.2021
В России предложили продлевать отпуска тем, кто выберет отдых на территории РФ
09:10, 26.04.2021
Стало известно, как работодатели отнеслись к длинным майским выходным, объявленным Путиным
08:27, 26.04.2021
Девочка-школьница погибла в сточной канаве, пытаясь достать из нее свой рюкзак
08:13, 26.04.2021
Жители России назвали доходы, которые необходимы, чтобы жить достойно
06:00, 26.04.2021
В Казани сыграли свадьбу участники шоу «Четыре свадьбы» на «Пятнице» Ильназ Гарафиев и Дарья Ткач
05:00, 26.04.2021
Артист-факир, проводивший огненное шоу, загорелся прямо на улице во время представления
01:00, 26.04.2021
Педикюр и массаж: сотрудники зоопарка в Крыму показали, как живут подравшиеся слонихи из Казани
20:00, 25.04.2021
Минтруд объяснил, почему численность россиян к 2025 году заметно сократится
19:00, 25.04.2021
Почти 140 тысяч человек не сумели по новым правилам сдать экзамен на водительские права
16:36, 25.04.2021
Дураки и дороги: пьяная компания, возмущенная качеством российских дорог, избила дорожных рабочих
15:26, 25.04.2021
Водителям назвали 5 эффективных способов вернуть двигателю мощность после зимнего периода
15:12, 25.04.2021
Водители маршруток отказались перевозить инвалида без ног
12:04, 25.04.2021
Названы 10 продуктов, способных на самом деле продлить молодость и замедлить старение
10:11, 25.04.2021
Заработную плату за апрель россияне получат до 30 апреля из-за новых «путинских» выходных
08:51, 25.04.2021
Если б был он султан: 50-летний мужчина лишился детородного органа после секса с тремя женщинами
08:35, 25.04.2021
Доктор Мясников назвал довольно неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
08:24, 25.04.2021
Эксперты назвали способ получить двойной оклад за сделанную работу
06:15, 25.04.2021
Обвиняемый в убийстве криминального авторитета Япончика в суде признал вину
01:15, 25.04.2021
Главу управления ФСИН по Забайкалью и еще одного человека убили во время конфликта на охоте
17:50, 24.04.2021
«Меня убивают!»: в сети появилось видео жестокого избиения заключенного в исправительной колонии
16:22, 24.04.2021
Следователи нашли останки шестилетней девочки, которая пропала еще в сентябре 2020 года
15:42, 24.04.2021
Во время субботника молния убила сотрудницу администрации
10:55, 24.04.2021
23-летний молодой человек жестоко избил взрослую женщину за отказ в сексе
20:00, 23.04.2021
Мужчина, 4 года бывший в рабстве, смог сбежать, таксисту давали 100 тысяч, чтобы вернул раба назад
19:00, 23.04.2021
Школы в России меняют график работы после сообщения о продлении майских выходных
15:17, 23.04.2021
Путин подписал указ о непрерывных выходных в мае: страна будет отдыхать с 1 по 10 мая
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
12:47, 23.04.2021
Дядя 13-летней девочки насиловал ее после ареста родителей-педофилов
10:49, 23.04.2021
Фигуристку Алину Загитову могут исключить из сборной России
10:03, 23.04.2021
В России предлагают использовать маткапитал для покупки жилья без взятия ипотеки
09:47, 23.04.2021
Роструд рассказал о длинных предстоящих выходных: сколько и когда будем отдыхать?
08:23, 23.04.2021
ГИБДД подготовила новые правила дорожного движения в России: за что начнут штрафовать?
08:10, 23.04.2021
Суд вынес приговор лидеру ОПГ за убийство 8 человек в 90-хх
07:54, 23.04.2021
В течение полугода в России будут существенно ужесточены наказания за домашние побои
20:00, 22.04.2021
Врач, который убил и расчленил супругу, внезапно решил отказаться от признательных показаний
19:00, 22.04.2021
СК проверит издевательства подростков над дочкой фронтовика
16:22, 22.04.2021
Рост цен на основные продукты в России в три раза опередил темпы инфляции
09:57, 22.04.2021
Певица Мария Максакова назвала своего бывшего вором в законе и попросила МВД проверить его
09:42, 22.04.2021
Российский врач Александр Мясников рассказал, как дата рождения человека влияет на его здоровье
08:10, 22.04.2021
Звезду сериала «Глухарь» нашли мертвым: тело актера лежало в его квартире почти месяц
07:57, 22.04.2021
Майские праздники могут быть продлены - Минтруд рассматривает вопрос
13:11, 21.04.2021
Владимир Путин пообещал еще одну выплату от государства на детей по 10 тысяч рублей
10:05, 21.04.2021
По обвинению в педофилии арестовали преподавателя Высшей школы экономики
08:14, 21.04.2021
Для розыска авто и обжалования электронных штрафов МВД запускает систему «Паутина»
07:58, 21.04.2021
Роспотребнадзор вводит двойное тестирование на коронавирус для всех, кто возвращается в РФ с 1 мая
20:00, 20.04.2021
Путин подписал закон о приоритетном зачислении в вузы детей сотрудников МВД и Росгвардии
19:00, 20.04.2021
Пассажиры перерезали горло таксисту, а он чудом выжил, благодаря второму подбородку
16:41, 20.04.2021
Прокуратура намерена просить ликвидации ФКБ и штабов Алексея Навального
16:36, 20.04.2021
Полицейские прикрыли притон, в котором заставляли работать несовершеннолетних девочек
12:46, 20.04.2021
Супруги с малышом при помощи детской коляски мастерски обокрали магазин бытовой техники
11:56, 20.04.2021
Мужчина отвез жену в больницу, а после зарезал двух сыновей и решил покончить с собой
09:39, 20.04.2021
«Протесты, цены и нашествие волков»: эксперты рассказали о самых главных страхах россиян
08:05, 20.04.2021
Семеро пострадали, погиб ребенок при взрыве газа в жилом доме
07:53, 20.04.2021
Определено, в каком формате и как пройдет «Бессмертный полк» в 2021 году
00:01, 20.04.2021
40 миллиардов - цена вопроса: скоростная трасса Москва-Казань будет запущена к началу 2024 года
20:00, 19.04.2021
Часть россиян в апреле получат от ПФР денежную выплату в размере 12 тысяч рублей: кому положено?
19:00, 19.04.2021
МВД России назвало две причины сидеть дома и не участвовать в несанкционированных акциях
14:28, 19.04.2021
Премьер Мишустин утвердил льготную ипотеку на строительство частных домов
13:14, 19.04.2021
Врачи приняли решение перевести Навального из колонии в областную больницу для осужденных
12:00, 19.04.2021
Вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев рассказал, как он назвал новорожденного второго сына
10:00, 19.04.2021
«Как меня штырит»: подросток, устроивший смертельное ДТП, отправил странное сообщение в школьный чат
08:10, 19.04.2021
Российские автовладельцы с 1 мая 2021 года смогут продавать свои машины с пробегом по-новому
07:56, 19.04.2021
Полиция задержала мать, поранившую ножом своего 9-летнего ребенка
05:15, 19.04.2021
Известного певца Тиму Белорусских приговорили к 2 годам ограничения свободы за оборот наркотиков
18:50, 18.04.2021
Полицейские застали мигранта, который пытался изнасиловать 13-летнего мальчика
12:50, 18.04.2021
59-летний мужчина погиб под колесами собственной иномарки
00:01, 18.04.2021
Штабы Навального и Фонд борьбы с коррупцией прокуратура просит признать экстремистскими организациям
19:47, 17.04.2021
Депутата подозревают в сексе с 14-летней девочкой, которая занималась проституцией
18:44, 17.04.2021
Врачи Навального сообщили о его критическом состоянии: «счет идет на часы»
13:24, 17.04.2021
«Адвокат дьявола»: Моргенштерн показал, как передает деньги адвокату по делу о пропаганде наркотиков
13:31, 16.04.2021
В Интернет слили электронную базу данных сторонников Алексея Навального
10:44, 16.04.2021
Всех посчитают: регистрация на Госуслугах в стране может стать автоматической
07:57, 16.04.2021
Роструд напомнил россиянам о вероятности дополнительных выходных в мае
00:01, 16.04.2021
В России могут существенно подорожать сладости
19:00, 15.04.2021
Силовики в масках ошиблись квартирой и вырезали болгаркой дверь женщине с детьми
12:23, 15.04.2021
«Взрослых надо слушаться»: отец шесть лет развращал шестилетнюю дочь
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
07:47, 15.04.2021
На пепелище сгоревшего сельского дома пожарные обнаружили тела четверых детей
01:00, 15.04.2021
Дело банды Бонни и Клайда из Казани направлено в суд Петербурга
14:43, 14.04.2021
В шоу «Маска» появятся новые участники накануне финала
13:01, 14.04.2021
Перед судом предстанет женщина, помогавшая подруге прятать труп забитого скалкой любовника
09:56, 14.04.2021
Обнаженный мужчина совершил акт самосожжения на городской площади
16:44, 13.04.2021
Навальный решил судиться с колонией, в которой сидит, за отказ выдать ему Коран
14:45, 13.04.2021
Кремль: россиян могут отключить от Visa и MasterCard
12:45, 13.04.2021
«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
11:55, 13.04.2021
Ростуризм рассказал, как будут возвращать деньги туристам за туры в Турцию и Танзанию
09:50, 13.04.2021
Издевались долго: двое мужчин и женщина побили и изнасиловали 18-летнюю девушку
14:28, 12.04.2021
В России предложили продлить майские праздники за счет новогодних каникул
12:55, 12.04.2021
Мужчина с ножом набросился на беременную в подъезде и тяжело ранил в живот
10:07, 12.04.2021
Дети, играя на улице, нашли мину времен Великой Отечественной войны
09:53, 12.04.2021
Соседка космонавта Юрия Гагарина рассказала о дурной примете в день его смерти
15:54, 11.04.2021
Дмитрий Песков назвал ситуацию на Украине опасной для России
14:49, 11.04.2021
Переходившего мост ребенка чуть не унесло потоками талой воды
09:51, 11.04.2021
Ученые назвали, на сколько точно продлевается жизнь при отказе от алкоголя
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Водитель такси изнасиловал пассажирку, которая уснула во время поездки
13:11, 09.04.2021
Мучитель и убийца 13-летнего ребенка покончил с собой в СИЗО
12:59, 09.04.2021
Девочка-школьница выиграла суд у полиции, которая решила поставить ее на учет за пост в ВК
10:36, 09.04.2021
Минобороны рассекретило документы о действиях нацистов в концентрационных лагерях
16:13, 08.04.2021
Девятилетний мальчик подорвался на гранате, найденной им в игрушках
10:46, 08.04.2021
Она не могла сопротивляться: участковый полиции надругался над женщиной-инвалидом в отделе
10:00, 08.04.2021
«Похоронную» ОПГ из 18 человек задержали стражи порядка: среди бандитов оказался и заведующий моргом
15:00, 07.04.2021
6-летний ребенок сломал позвоночник при прохождении квеста про хоббитов
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«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
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«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью