Новые правила купли-продажи подержанных автомобилей в России должны были вступить в силу с 1 мая, но сроки перенесены, и нововведения начнут действовать во второй половине 2021 года. Об этом сообщает Autonews.ru.со ссылкой на Минцифры РФ.

Главное изменение, которого ждут автомобилисты, касается возможности продавать и покупать машины через "Госуслуги".

В июне 2021 года ожидается запуск возможности дистанционного заключения договоров на оказание услуг сотовой связи. На этом протестируют систему и следом запустят возможность заключать договоры по сделкам с автомобилями.

Для оформления сделки купли-продажи транспортного средства через портал "Госуслуги" потребуется верифицированный аккаунт на портале, напоминает "Регнум". После заключения сделки покупатель должен будет получить свидетельство о регистрации транспортного средства в ГИБДД или многофункциональном центре.Документы туда система направит автоматически.