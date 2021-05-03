За праздничные сутки 2 мая сотрудники ГИБДД в Казани задержали 14 нетрезвых водителей и еще 8 человек, которые управляли машиной, не имея прав.

Двоих особо буйных водителей, отказывавшихся подчиниться законным требованиям сотрудников ГИБДД, доставили в отделы полиции. Туда же привезли и двоих казанцев, которые при себе имели поддельные водительские удостоверения.

В Казани за праздничные сутки случилось 38 аварий с материальным ущербом. В 6 ДТП пострадали люди. В городе сбили двух велосипедистов, одного пешехода. Один пассажир упал в салоне автобуса, сообщили в пресс-службе ГИБДД Казани.