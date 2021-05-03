В России назван перечень профессий, которые могут исчезнуть в самые ближайшие годы. Ситуацию проанализировал проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. Он рассказал "Российской газете", в каких профессиях скоро не будет необходимости.

По мнению специалиста, под угрозой увольнения окажутся работники транспорта. Водители автобусов, машинисты метро могут уже через 7-10 лет остаться не у дел, так как сейчас в большинстве стран внедряются и тестируются автопилоты.

То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы.

"Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника", — сказал Сафонов.

Эксперт также выразил мнение, что профессия бухгалтера не исчезнет, но сильно изменится.

"Ведь бухгалтер — это не просто учетчик расходов-доходов, это человек, который оценивает эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости. Он будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам", — отметил Сафонов.

Специалист добавил, что специальные компьютерные программы не смогут заменить работу бухгалтера, так как "финансы — это очень личное".