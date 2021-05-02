Голого по пояс и мирно спящего в машине такси водителя нашли во дворе в Казани на улице Гудованцева, сообщает "Татарстан-24" . Сразу перед тем, как безмятежно задремать, мужчина устроил аварию, врезавшись в стоящий припаркованный автомобиль "Лада". Владелец ни в чем не повинной "Лады" пытался разбудить водителя, но безуспешно - мужчина не хотел вставать и вел себя агрессивно.

Когда виновник ДТП все-таки проснулся, он не смог ответить на целый ряд вопросов: правда ли он таксист, почему он наполовину раздет и откуда на его теле следы крови. Он помнит только, что ремонтировал машину, а остальное - тайна, покрытая мраком.

От освидетельствования на месте мужчина отказался, но согласился ехать в больницу, там подтвердили, что водитель был нетрезв.