Специалисты Роспотребнадзора РФ рассказали о шести категориях россиян, которым нельзя делать прививку от коронавируса. Причем, для них запрет на введение вакцины носит не временный, а постоянный характер.

В первую очередь, нельзя делать прививку людям, которые за последние полгода перенесли коронавирусную инфекцию. Вторая категория людей - пациенты с тяжелыми формами аллергии на препараты с растительными компонентами.

Также ни при каких обстоятельствах нельзя делать прививку от коронавируса людям, чувствительным к компонентам вакцины, беременным и кормящим, людям со злокачественными опухолями и болезнями крови. Последняя категория - люди, которым не исполнилось 18 лет.