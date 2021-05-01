Сегодня, 1 мая, в Казани на пожаре сгорел человек, еще один в тяжелом состоянии находится в больнице.

По сообщениям пресс-службы МЧС РТ, сообщение о происшествии поступило в 9:22, в доме №137 по улице Герцена наблюдалось задымление. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горят надворные постройки. Спустя 9 минут они нашли пострадавшего человека, еще через 6 минут пожарные нашли труп, личности обоих устанавливаются.

Огонь в целом прошел площадь в 40 квадратных метров, причина происшествия устанавливается, пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Еще одна трагедия произошла сегодня в Набережных Челнах: там в сгоревшем доме нашли два трупа и одного тяжело пострадавшего, сообщает ProGorodChelny.ru.