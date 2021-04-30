В Казани сотрудники ГИБДД нашли водителя, который посадил маленького ребенка за руль. Видео нарушения появилось в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по РТ.

В ходе изучения ролика было установлено, что водителем является 56-летний житель Высокогорского района. Мужчина признал свою вину, поступок объяснил тем, что в тот момент ребенок начал капризничать и ему пришлось посадить его на колени.

Водителя привлекли к административной ответственности за опасное вождение и перевозку ребенка без удерживающего устройства. Сумма штрафов составила 4500 рублей.

Госавтоинспекция МВД по Татарстану призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.