В Зеленодольском районе начали экстренно вылавливать бродячих собак. Ранее в поселке Осиново произошел инцидент – стая собак напала на 11-летнего ребенка, сейчас он в больнице. Глава района дал поручение усилить работу на местах и держать ситуацию на контроле. Об этом сообщает пресс-служба района.

«Вы работаете на местах, кому как не вам знать места скопления и передвижения бродячих животных, и тех, кто их подкармливает. Поступила жалоба об угрозе безопасности, отреагировать нужно немедленно! Иначе будем принимать кадровые решения! Сейчас, главное, чтобы ребенок скорее выздоровел, а его родителям сил и терпения», - сказал Михаил Афанасьев на ежедневном аппаратном совещании.

На данный момент в Осиново работают отловщики из приюта «Кот и пес», за два дня поймано уже 11 собак. Работа продолжается.