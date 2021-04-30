В Новосибирской области нашли тело 21-летнего молодого человека, который пропал еще в декабре 2020 года. Об этом сообщили в группе «ЛизаАлерт Новосибирск».

В следственном комитете отметили, что тело обнаружили прохожие.

«Тело с гнилостными изменениями обнаружили в лесополосе в Бердске. Для установления точной причины смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза», — цитирует КП-Новосибирск старшего помощника руководителя СУ СК России по области по взаимодействию со СМИ Анастасию Кулешову.

Ранее молодого человека объявили в розыск в декабре 2020 года. С 13 декабря он не выходил на связь и не приходил на работу.