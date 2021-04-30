Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту нападения стаи собак на 11-летнего ребенка. У мальчика были диагностированы многочисленные укусы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Установлено, что животные набросились на ребенка в поселке Осиново Зеленодольского района. После обнаружения ребенка, его срочно отвезли в больницу. На данный момент мальчика прооперировали, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Халатность» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, неустановленные должностные лица Осиновского поселения нарушили предписывающие мероприятия по отлову и содержанию бродячих собак.

Расследование уголовного дела продолжается.