Россиянка столкнулась со странной проблемой после вакцинации от ковида: у нее покраснела, а затем почернела стопа.

Жительница Волгограда поставила прививку, а уже на следующий день заметила пугающие симптомы: ее стопа сначала покраснела, а затем приобрела черный цвет. Женщина мучилась два дня, и только в понедельник, после выходных, пошла к врачу.

Испытывающая страшные боли пенсионерка пришла к хирургу, который вызвал ей экстренную помощь. Когда женщину осмотрели, медики сказали, что это тромбоз. Родные пациентки связали симптомы с прививкой, однако врачи пояснили, что это - последствия хронических заболеваний и тромбоз не связан с введением вакцины от ковида.

"Отметим, в ходе проведения фармаконадзора в нашей стране не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся на фоне вакцинации препаратом «Спутник V» и ставших следствием его применения", - цитирует местный Минздрав портал v1.ru.

Сейчас женщине оказывают необходимую медицинскую помощь. Напомним, что на 29 апреля в Татарстане от ковида скончался 461 человек.