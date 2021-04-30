Сотрудники Росгвардии в Вахитовском районе Казани задержали ранее судимого 43-летнего местного жителя. Его подозревают в краже сумки с личными вещами и банковской карточкой из подсобки ресторана.

Около полуночи правоохранители получили сигнал, что в ресторане на Пушкина посетитель пытается расплатиться краденой картой за ужин и алкоголь. Владелец карточки получил на свой смартфон сообщения от банка о совершаемых операциях.

Росгвардейцы быстро приехали на место и задержали мужчину. Задержанного передали в руки полиции. Похищенное изъяли.