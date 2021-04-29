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Клиенты группы «Открытие» потратили почти 147 млн рублей на защиту от коронавируса

29.04.2021, 13:00 0 prokazan.ru

С начала пандемии компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь» (входят в группу банка «Открытие») продали почти 82 тысячи страховок, так или иначе связанных с защитой от COVID-19. Клиенты группы банка «Открытие» потратили на такие страховые продукты около 147 млн рублей.

Самыми популярными стали полисы «Восстанови здоровье» от компании «Росгосстрах Жизнь», которые покрывают возможную потребность в реабилитации после COVID-19, инсульта и травм головы. Их купили порядка 40 тыс. человек. Общая сумма, которую клиенты потратили на такие страховые полисы, составила более 26 млн рублей.

«В 2021 году «Росгосстрах Жизнь» усовершенствовала полисы «Восстанови здоровье»: теперь их могут купить и те, кто уже переболел коронавирусом, и те, кто сделал от него прививку. Это один из самых доступных продуктов на рынке, который можно купить у любого агента «Росгосстрах», цена полиса начинается от 990 рублей на год в зависимости от его покрытия», — говорит руководитель Управления по развитию дополнительных сервисов «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

Большой популярностью у клиентов пользовалась и пользуется страховка «Иммунитет без риска» от «Росгосстраха». Этот страховой продукт был запущен в конце декабря 2020 года, сразу после старта в России масштабной кампании вакцинации. Доступный по цене полис предполагает финансовую выплату застрахованному и организацию ему медицинской помощи в случае осложнений после прививок от COVID-19 и других опасных заболеваний. К концу марта такую страховку приобрели около 23 тыс. человек, сборы превысили 23 млн рублей, а продажи идут по нарастающей.

Также после начала стремительного распространения коронавирусной инфекции «Росгосстрах» запустил продукты для россиян, которые хотели бы застраховаться как от этого опасного заболевания, так и от экономических последствий пандемии — таких, как потеря работы вследствие сокращения или вынужденного закрытия предприятия. Полис «Финансовый иммунитет» покрывает риски диагностирования заболевания COVID-19 и ухода из жизни в результате этого заболевания.

Продукт «Ценный сотрудник» предназначен тем, для кого вопросы сохранения работы сегодня являются первостепенными. Он предполагает выплату страхового возмещения в случае потери застрахованным работы из-за сокращения штата либо ликвидации компании, а также пакет сервисно-консультационных услуг. В этом году продукт, который изначально предлагался в партнерских организациях, с учетом растущей потребности клиентов стал доступен и в офисах «Росгосстраха».

Особое место в линейке продуктов страховой защиты от коронавируса занимают полисы страхования от онкологических заболеваний «Здоровье дороже 2.0». С августа прошлого года в покрытие этого продукта входит и реабилитация после перенесенного COVID-19. Именно эта опция для многих клиентов была важным дополнительным аргументом в пользу заключения договора с «Росгосстрахом».

«Весь год с момента начала пандемии мы старались удовлетворить потребность наших соотечественников в надежной финансовой защите от коронавируса, как запуская новые продукты, так и включая дополнительные опции, связанные с COVID-19, — рассказывает член правления СК «Росгосстрах» Елена Белоусенко. — Сейчас мы уже выполняем взятые на себя обязательства, обеспечивая застрахованным оперативные выплаты или услуги по качественной реабилитации в ведущих клиниках и санаториях страны. В целом денежные выплаты клиентам по нашим продуктам защиты от коронавируса, в том числе и тем, кто приобретал полисы через банк «Открытие, составили около 35 млн рублей. На оплату медицинских услуг и реабилитацию застрахованных наша компания направила еще более 8,1 млн рублей».

Продукты финансовой защиты от коронавируса и экономических последствий пандемии предлагаются как напрямую страховыми агентами и в офисах «Росгосстраха», так и через партнеров компании — и, в первую очередь, через банк «Открытие».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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Штабы Навального и Фонд борьбы с коррупцией прокуратура просит признать экстремистскими организациям
18:44, 17.04.2021
Врачи Навального сообщили о его критическом состоянии: «счет идет на часы»
13:24, 17.04.2021
«Адвокат дьявола»: Моргенштерн показал, как передает деньги адвокату по делу о пропаганде наркотиков
07:57, 16.04.2021
Роструд напомнил россиянам о вероятности дополнительных выходных в мае
00:01, 16.04.2021
В России могут существенно подорожать сладости
19:00, 15.04.2021
Силовики в масках ошиблись квартирой и вырезали болгаркой дверь женщине с детьми
12:23, 15.04.2021
«Взрослых надо слушаться»: отец шесть лет развращал шестилетнюю дочь
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
07:47, 15.04.2021
На пепелище сгоревшего сельского дома пожарные обнаружили тела четверых детей
01:00, 15.04.2021
Дело банды Бонни и Клайда из Казани направлено в суд Петербурга
20:00, 14.04.2021
Все россияне, вернувшиеся из-за границы, будут обязаны сдавать тесты на коронавирус
19:00, 14.04.2021
Спасли маму дети: суд арестовал мужчину, который бил, насиловал жену и угрожал ей ружьем
11:40, 14.04.2021
Мужчина, который убил криминального авторитета в фитнес-центре, признал свою вину
08:08, 14.04.2021
Трое выходцев с Кавказа избили целый взвод военных курсантов из 30 человек
07:51, 14.04.2021
Роман Вильфанд рассказал, каким будет предстоящее лето
00:01, 14.04.2021
Киллер, застреливший вора в законе Али Гейдарова, скрылся с места преступления на городском автобусе
20:00, 13.04.2021
Актера «Улиц разбитых фонарей» Струкова задержали по обвинению в педофилии
19:00, 13.04.2021
Российский министр обороны Шойгу заявил о переброске войск США и НАТО к границам России
16:27, 13.04.2021
Мужчина заплатит полмиллиона за комментарий в соцсети
14:19, 13.04.2021
12-летняя ученица умерла после разговора в кабинете завуча
12:45, 13.04.2021
«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
07:36, 13.04.2021
Беременная погибла, двое детей получили травмы в пьяной аварии, а виновник даже не поцарапался
07:25, 13.04.2021
«Дело не в количестве денег»: психолог рассказал, какие привычки россиян мешают им разбогатеть
07:08, 13.04.2021
Оперштаб настоятельно рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Турцию
20:00, 12.04.2021
8-летнего мальчика, свалившегося в котлован с кипятком, ввели в состояние искусственной комы
19:00, 12.04.2021
Это было четвертое покушение: в фитнес-клубе застрелили вора в законе Альберта Рыжего
15:06, 12.04.2021
Психолог из мести решила довести подростка до суицида
08:40, 12.04.2021
Российских автолюбителей ждут новые штрафы
08:16, 12.04.2021
Воры забрали из храма чудотворную икону и выбросили ее за ненадобностью
08:02, 12.04.2021
Это было столкновение: российский летчик-космонавт Волынов выдвинул новую версию гибели Гагарина
06:00, 12.04.2021
Учитесь, как надо: мужчина довел троих телефонных мошенников до истерики
17:10, 11.04.2021
Россиянам раскрыли способ быстро и выгодно погасить ипотеку
14:35, 11.04.2021
Ранее судимый 55-летний мужчина попытался изнасиловать второклассницу в подъезде жилого дома
11:42, 11.04.2021
Дочь легендарного летчика Чкалова мошенники «кинули» на 23 миллиона рублей
10:26, 11.04.2021
Туроператоры начали массово переносить туры в Турцию с мая на середину лета
08:40, 11.04.2021
Лифт с 10 пассажирами рухнул в шахту в ковидной больнице
08:23, 11.04.2021
Таксист изнасиловал уснувшую в салоне авто пассажирку
07:40, 11.04.2021
В России названы самые быстро дорожающие продукты
05:15, 11.04.2021
Это не в первый раз: учительница биологии совратила 12-летнего ученика
16:01, 10.04.2021
«Вопиющая и безобразная ситуация!»: студенты колледжа жестоко избили несовершеннолетнюю девочку
00:01, 10.04.2021
Тычинки, пестики: 44-летняя учительница биологии совратила 12-летнего школьника
20:00, 09.04.2021
Задержана женщина, укравшая у стриптизера Тарзана драгоценности и деньги
16:39, 09.04.2021
Пропавшую в январе женщину нашли мертвой
08:00, 09.04.2021
Не сезон для клубнички: полиция задержала 11 человек, снимавших порно с подростками
07:42, 09.04.2021
Россиян предупредили о масштабной атаке на их счета посредством перехвата СМС в мае
06:00, 09.04.2021
Школьники обворовали родителей на 13 миллионов рублей и сбежали на Урал
05:00, 09.04.2021
Депутат Госдумы Антон Гетта принес извинения за дебош на борту самолета по пути в Казань
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью