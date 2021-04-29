Клиенты группы «Открытие» потратили почти 147 млн рублей на защиту от коронавируса

С начала пандемии компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь» (входят в группу банка «Открытие») продали почти 82 тысячи страховок, так или иначе связанных с защитой от COVID-19. Клиенты группы банка «Открытие» потратили на такие страховые продукты около 147 млн рублей.

Самыми популярными стали полисы «Восстанови здоровье» от компании «Росгосстрах Жизнь», которые покрывают возможную потребность в реабилитации после COVID-19, инсульта и травм головы. Их купили порядка 40 тыс. человек. Общая сумма, которую клиенты потратили на такие страховые полисы, составила более 26 млн рублей.

«В 2021 году «Росгосстрах Жизнь» усовершенствовала полисы «Восстанови здоровье»: теперь их могут купить и те, кто уже переболел коронавирусом, и те, кто сделал от него прививку. Это один из самых доступных продуктов на рынке, который можно купить у любого агента «Росгосстрах», цена полиса начинается от 990 рублей на год в зависимости от его покрытия», — говорит руководитель Управления по развитию дополнительных сервисов «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

Большой популярностью у клиентов пользовалась и пользуется страховка «Иммунитет без риска» от «Росгосстраха». Этот страховой продукт был запущен в конце декабря 2020 года, сразу после старта в России масштабной кампании вакцинации. Доступный по цене полис предполагает финансовую выплату застрахованному и организацию ему медицинской помощи в случае осложнений после прививок от COVID-19 и других опасных заболеваний. К концу марта такую страховку приобрели около 23 тыс. человек, сборы превысили 23 млн рублей, а продажи идут по нарастающей.

Также после начала стремительного распространения коронавирусной инфекции «Росгосстрах» запустил продукты для россиян, которые хотели бы застраховаться как от этого опасного заболевания, так и от экономических последствий пандемии — таких, как потеря работы вследствие сокращения или вынужденного закрытия предприятия. Полис «Финансовый иммунитет» покрывает риски диагностирования заболевания COVID-19 и ухода из жизни в результате этого заболевания.

Продукт «Ценный сотрудник» предназначен тем, для кого вопросы сохранения работы сегодня являются первостепенными. Он предполагает выплату страхового возмещения в случае потери застрахованным работы из-за сокращения штата либо ликвидации компании, а также пакет сервисно-консультационных услуг. В этом году продукт, который изначально предлагался в партнерских организациях, с учетом растущей потребности клиентов стал доступен и в офисах «Росгосстраха».

Особое место в линейке продуктов страховой защиты от коронавируса занимают полисы страхования от онкологических заболеваний «Здоровье дороже 2.0». С августа прошлого года в покрытие этого продукта входит и реабилитация после перенесенного COVID-19. Именно эта опция для многих клиентов была важным дополнительным аргументом в пользу заключения договора с «Росгосстрахом».

«Весь год с момента начала пандемии мы старались удовлетворить потребность наших соотечественников в надежной финансовой защите от коронавируса, как запуская новые продукты, так и включая дополнительные опции, связанные с COVID-19, — рассказывает член правления СК «Росгосстрах» Елена Белоусенко. — Сейчас мы уже выполняем взятые на себя обязательства, обеспечивая застрахованным оперативные выплаты или услуги по качественной реабилитации в ведущих клиниках и санаториях страны. В целом денежные выплаты клиентам по нашим продуктам защиты от коронавируса, в том числе и тем, кто приобретал полисы через банк «Открытие, составили около 35 млн рублей. На оплату медицинских услуг и реабилитацию застрахованных наша компания направила еще более 8,1 млн рублей».

Продукты финансовой защиты от коронавируса и экономических последствий пандемии предлагаются как напрямую страховыми агентами и в офисах «Росгосстраха», так и через партнеров компании — и, в первую очередь, через банк «Открытие».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.