Пенсионный фонд РФ по Татарстану опубликовал график выплаты пенсий в мае 2021 года.

Согласно документу, те, кто получают пенсию на карточки, получат ее в обычные сроки. В почтовых отделениях получить выплату можно будет в следующие дни:

с 4 мая по 6 мая в соответствии с текущей датой (в режиме работы отделений почтовой связи);

с 7 мая по 8 мая по графику доставки за 7-10 мая (в режиме работы отделений почтовой связи);

с 11 мая в соответствии с установленным графиком доставки.

Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин согласился сделать дни с 1 по 10 мая нерабочими, с 4 по 7 включительно - с сохранением заработной платы.