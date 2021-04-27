Жителя Свердловской области задержали по подозрению в жестокой расправе с 90-летним ветераном труда и общественным деятелем. Об этом пишет портал e1.ru.

Инцидент произошел в городе Реж. Как пишет издание, мужчина вышел из дома и забыл закрыть дверь, этим воспользовались его соседи и похитили у него деньги. Пенсионер обнаружил пропажу и написал заявление в полицию. На следующее утро пенсионера обнаружили в квартире убитым и полуобгоревшим.

«По лицу сильно избили, нос сломан, глаз вдавлен, ребра перебиты. Я только на лицо посмотрела — там ужас», — цитирует издание соседку убитого.

В преступлении сознался сожитель соседки, но соседи уверены, что нападавших было больше.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.