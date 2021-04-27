Впереди длинные майские выходные, и в перерывах между шашлыком и прогулками наконец появится время на новый сериал. Эксклюзивно на платформе more.tv 29 апреля выходит четвертый сезон сериала "Рассказ Служанки".

Героиня, ставшая лидером сопротивления, противостоит Республике Галаад. Джун придется бороться и рисковать, встречая новые неожиданные препятствия. Сможет ли она сохранить свои самые ценные отношения в мире, где страх стал повседневностью, а покорность — условием безопасности? Или её стремление к справедливости и мести поглотят ее целиком?

В новом сезоне зрители встретятся с персонажами, которых сыграли Элизабет Мосс, Джозеф Файнс, Ивонн Страховски, Самира Уайли, Алексис Бледел, Энн Дауд, Макс Мингелла, Мадлен Брюэр, О. Т. Фагбенли, Аманда Брюгел, Брэдли Уитфорд и Сэм Джагер.

Исполнительными продюсерами четвертого сезона «Рассказа служанки» станут Брюс Миллер, Уоррен Литтлфилд, Элизабет Мосс, Дэниел Уилсон, Фрэн Сирс, Эрик Тачман, Джон Вебер, Фрэнк Сиракуза, Шейла Хокин, Кира Снайдер и Ялин Чанг. Производством сериала занимается MGM Television, а международной дистрибуцией — MGM.