Тарифы на ночь: Yota и Ваня Усович помогут уснуть

Yota совместно с Ваней Усовичем записала подкаст, который поможет пользователям уснуть. На протяжении полутора часов стендап-комик перечисляет различные тарифы Yota вместо овец, помогая человеку заснуть. Благодаря конструктору связи в YOTA так много тарифов, что быстрее заснуть, чем перечислить их все.

«Честно говоря, мы сами удивились, когда узнали, что у нас 1 712 131 670 016 тарифов. Подумали, что человек точно заснет, пока будет слушать, как мы их перечисляем, и решили, что так сможем помочь людям с бессонницей. Ведь хороший сон полезен для здоровья», - комментирует директор по маркетингу Yota Дмитрий Рудских.

Подкаст доступен для прослушивания на платформах – SoundCloud, «Яндекс.Музыка», VK.com.

В Yota каждый клиент может точно узнать, сколько минут и гигабайтов ему нужно, и подобрать себе индивидуальный тариф. При подключении к мобильному оператору пользователь получает 2 000 минут и безлимитный интернет на 30 дней, и до окончания этого периода увидит свое реальное потребление голосовой связи и интернет-трафика, а также свой топ мобильных приложений.