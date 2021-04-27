Без воды в Казани сегодня останутся 57 жилых домов в Московском районе республиканской столицы. Об этом сообщается на сайте мэрии. Отключение водоснабжения связано с заменой запорной арматуры на водопроводе.

Так, отключение водоснабжения произойдет 27 апреля в 9:00 и продлится до 28 апреля 9:00.

Без воды останутся дома № 62, 66, 66а, 69/32, 71, 71а, 73 на улице Анвара Каримова, нечетные номера домов от дома № 21 до № 39/34 включительно по улице Академика Королева. Также отключение затронет дома № 48а, 50, 54 по улице Восстания; дома № 20, 22, 24/105, 29 (школа № 99), 30, 32, 32а, 32б, 34/39 на улице Восход.

Воды не будет в городской больницу № 7, гимназии № 75, в домах № 93/191, 97, 99, 101, 103, 105/24, 107 на улице Гагарина. Запастись водой придется и жителям домов № 187а, 189, 189/1, 191/93, 193, 195/26Б, 197, 197а, 199, 201/21 по улице Декабристов и № 23, 23а, 25, 25а, 36, 38, 38а, 42, 42а по улице Мухамедьярова.

МУП «Водоканал» организует подвоз автоцистерн с водой в зависимости от заявок местных жителей. В диспетчерскую службу можно обращаться по телефону: +7(843)231-62-60.