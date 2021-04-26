Оптимальный вариант приобретения жилья в Казани требует 300 тысяч рублей наличными, официального трудоустройства со среднестатистической зарплатой в размере 42,1 тысяч рублей и отсутствия стереотипов. Если у вас все это есть, то вы вполне можете стать собственником отдельного жилья в 55 кв. м. в шаговой доступности от общественного транспорта. К этому жилью будет прилагаться бесплатная парковка и возможность улучшения жилищных условий по минимальным ценам в случае необходимости. Еще одним плюсом является отсутствие необходимости покупать дачу. Ведь речь идет о частном доме со всеми удобствами и небольшим участком земли.

Как и где купить жилье в Казани, посчитал для ProKazan.ru на основе статистических данных и открытых источников журналист Павел Кулюк.

Что покупать

Средняя стоимость жилой недвижимости в Казани составляет 100 148 рублей за кв. м. При этом среднестатистическая «однушка» и «двушка» стоят в городе соответственно 3 963 583 и 5 168 292 рублей. Большее жилье стоит еще дороже. Попытки поиграть локацией позволяют сбить средний уровень цен в лучшем случае на 20% или 20 тыс. руб. за кв. м. Например, самый низкий уровень средних цен отмечается в Кировском районе, где средняя цена равняется 86 326 руб. за кв. м.

Куда серьезнее удается выиграть за счет выбора правильного типа жилья. Частные дома, а вернее их часть, являются самым доступным типом жилой недвижимости в Казани. Начальная стоимость данных объектов в перерасчете за квадратный метр в пять раз меньше, чем средний уровень цен на рынке. Часть дома идентичную по площади небольшой двухкомнатной квартире можно взять лишь за 1 950 000 рублей или 17 727 руб. за кв. м. Например, по такой цене реализуется дом на улице Депутатская в поселке Старые Горки Приволжского района Казани. Дом на участке в 2,5 соток (ИЖС) оснащен газом, водой и электричеством. До жилья "от остановки Академика Парина 5 минут пешком, до ул. Карбышева тоже 5 минут пешком". Рядом располагается станция метро "Проспект Победы".

Да, дом, разделенный пополам, это не дом целиком. Но разве модный на западе таунхаус не является тем же самым, только по инициативе самого застройщика? Жить в половине дома с собственным земельным участком и отдельным входом так же удобно, как и в отдельно стоящем помещении. Сосед за стенкой дома ничем не отличается от соседа по лестничной площадке в многоквартирном доме. Тогда зачем платить больше? Отсутствие стереотипов в данном случае позволяет сэкономить огромные деньги. К тому же обладатель собственного участка может не беспокоится о парковке авто, а главное, расширить сам дом в случае необходимости. Да и дачу, проживая в собственном доме, покупать не нужно. Все это дополнительная, а главное колоссальная экономия средств.

Как покупать

Чтобы упростить процесс приобретения дома, не стоит копить на него целиком. Ипотечный кредит на представленный в качестве примера дом готовы дать под авансовый платеж в размере 292 500 рублей. Средний месячный платеж по этому займу будет составлять 21 903 рубля. Для сравнения, заявленная среднестатистическая зарплата в Казани составляет 42 565 рублей. А цена минимального потребительского набора в Казани - 17 763 рубля. То есть один работающий человек без иждивенцев и детей сможет не только платить ипотечный заем, но и обеспечивать себя всем необходимым, в том числе и коммунальными услугами в купленном доме. При этом сверху будут оставаться около 5 тысяч рублей в месяц, что является достаточно комфортными условиями для выплаты ипотеки. Для домохозяйства с двумя работающими взрослыми и без детей условия будут еще лучше.

Другое дело, что для взятия ипотеки необходимо обладать капиталом в 300 тысяч рублей. В Казани действует не менее 26 кредитных программ от 14 банков позволяющих заимствовать данную сумму. Некоторые кредиторы предоставляют ее даже без подтверждения дохода. Однако в любом случае ежемесячный платеж по данному кредиту составляет от 9 тысяч рублей. Это не позволяет уложиться в обеспечение себя минимальным потребительским набором и выплачивать платеж по ипотеке. Да и саму ипотеку при наличии такого кредита могут не дать. Вследствие этого данную сумму необходимо либо одалживать у родственников, либо заработать самостоятельно.

В случае с родственниками все понятно. А вот при надежде только на себя могут помочь предложения работы с проживанием и питанием. Это позволит оптимизировать накопление средств, не размениваясь на аренду жилья. Жителям Казани на 24 апреля было доступно около 1000 предложений работы с проживанием и питанием. Часть из них находится в других регионах. Однако есть и те, что анонсируются в самом городе. Например, есть предложение работы няней за 52 тысячи рублей с проживанием на даче под Казанью. Сотруднице предлагают проживание в доме с целью воспитания трех девочек 3, 7 и 10 лет. С учетом того, что проживание и питание бесплатное, за полгода вполне возможно накопить на начальный взнос по ипотеке. И данное предложение не единичное. Остается только попробовать - и вполне возможно, что через полгода вы сможете стать собственником своего жилья в Казани.