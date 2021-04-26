В Казани на Кремлевской дамбе на крыше машины ехал мужчина с веслом. Инспекторы ГИБДД заинтересовались нарушением и установили всех участников произошедшего: три водителя и два пассажира. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Правонарушителей пригласили в подразделение ГИБДД, участники признали свою вину. В результате было составлено 9 административных протоколов на общую сумму 10500 рублей. Пассажиры были привлечены к административной ответственности, как и водители, которые ехали на автобусной полосе, а также за опасное вождение и перевозку пассажиров вне кабины.

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