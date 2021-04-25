В Казани сегодня вынужденно была остановлена работа экстрим-парка "Урам". Причина - в неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщили сами работники парка в официальном аккаунте в интернете.

Все поверхности, по их словам, сколькие и мокрые, кататься на них крайне опасно. Сотрудники парка пообещали в соцсетях проинформировать горожан и гостей Казани, когда можно будет без риска посещать "Урам".

Летний сезон в экстрим-парке открыли в прошлое воскресенье, 18 апреля. В честь этого казанцы смогли увидеть головокружительные трюки под треки диджеев и наладиться уличными танцами.