После того, как с 1 апреля 2021 года в силу вступил новый административный регламент, экзамен на права "завалили" около 140 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ. Получить права в апреле по новым правилам смогла только 71 тысяча человек.

Отмечается, что почти все "завалившие" экзамен срезались на практической части испытания. Чаще всего кандидаты в водители не уступают дорогу, создают помехи другим ТС и пешеходам, игнорируют требования дорожной разметки, забывают включат поворотники и в целом управляют машиной крайне неуверенно.

Новый регламент вступил в силу с 1 апреля. Ключевым изменением стал отказ от проверки первоначальных навыков управления автомобилем на закрытых площадках в формате отдельного экзамена.