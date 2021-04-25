Процесс старения можно замедлить, заявили эксперты из Турции национальному изданию Milliyet. По их словам, существует 10 продуктов питания, которые могут "бросить вызов времени".

Первый из таких продуктов - грецкий орех. Он содержит максимальное количество Омега-3. Если в день есть четверть стакана грецких орехов, то можно получить 113% от суточной нормы незаменимых жирных кислот, и не только сохранять молодость, но и предотвратить сердечно-сосудистые болезни, говорят эксперты.

Второй продукт - лосось. Эту рыбку следует ценить за набор веществ, уменьшающих и подавляющих любые воспалительные процессы в организме человека. Для предотвращения преждевременного старения эксперты советуют употреблять лосося 3-4 раза в неделю.

Третьим продуктом, важным для сохранения молодости, назвали оливковое масло. Продукт богат витамином А, который защищает кожу от ускоряющих старение свободных радикалов.

Далее следуют черника, шпинат, брокколи, черный шоколад и зеленый чай, помидоры и сладкий перец.