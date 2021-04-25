Проблема с переполненными автобусами до сих пор остается не решенной. И сколько бы жители казанских поселков не жаловались, кажется, все бесполезно. Так, очередную жалобу выложили в сеть жители поселка Салмачи.
«В субботу автобус 90 маршрута настолько переполнен, что водитель пустил пассажиров к себе в кабину», - подписали фото автобуса очевидцы.
В комментариях пользователи разделились на тех, кто защищает транспортников и тех, кто жалеет жителей.
«Вчера вечером тоже водитель пускал к себе в кабину тех, кто не смог войти в салон. Огромная благодарность таким водителям»
«Бедные люди, что в будни, что в выходные. Одна и та же картина»
«Второй автобус час ждали!»
«На такой длинный маршрут надо больше автобусов запускать»
«Зарплату водителям надо прибавить, люди пойдут работать»
«Поменяв автобусы, ничего не изменилось. Автобусов меньше, интервал больше».
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