Вахитовский районный суд Казани привлек к ответственности 22 участников митинга в поддержку Навального. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Так, семь человек привлекли за организацию или проведение публичного мероприятия без подачи уведомления. Одного арестовали, остальных оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Еще 14 человек привлекли за нарушение установленного порядка проведения митинга. Одному жителю назначили штраф пять тысяч рублей, остальным по 10 тысяч рублей, еще одного арестовали на трое суток.

Напомним, несогласованный митинг прошел 21 апреля в центре Казани.

"Чего убегали? - А чего догоняли?": как прошел митинг в поддержку Навального в Казани. Репортаж и много видео. А выводы делайте сами.