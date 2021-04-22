21 апреля в Казани, как и в ряде других городов России, прошли очередные несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального, организованные его Штабами (организациями, причисленными к иноагентам).

Корреспондент ProKazan.ru вместе с митингующими и силовиками прошел весь путь от начала до конца и рассказал, что происходило на улицах города.

Предыстория

После зимних митингов, организованных командой Навального, было решено взять перерыв до весны. Зимой, по данным "ОВД-Инфо", было задержано чуть больше 9 тысяч человек. Планировать весенние митинги начали сразу после зимних, так как хотели набрать максимальное количество участников - полмиллиона. Алексей Навальный объявил голодовку в начале апреля, его здоровье начало стремительно ухудшаться, сторонники требовали допустить к нему врачей, которым они смогут доверять. Невыполнение этого требования привело к тому, что было принято решение провести митинг в ближайшее время, была назначена дата - 21 апреля, что так удачно совпало с посланием Владимира Путина Федеральному Собранию.

Начало начал

Около пяти часов вечера у Чаши наблюдалось столпотворение сотрудников правоохранительных органов. В телеграм-каналах разлетались фотографии, на которых силовикам, видимо, проводили инструктаж. К часам я отправился к шести вечера на такси, так как была информация о том, что движение у Кремля может быть перекрыто, но таксист ничего об этом не знал, так что ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию не представилось возможным.

Час до начала

Около Баумана уже стояли несколько автобусов, полных сотрудников правоохранительных органов, они располагались вдоль улицы Пушкина и Университетской. На месте было совсем немного людей – на глаза мне попался один журналист, несколько групп полицейских и несколько человек ОМОНа. Походив туда-сюда, я принял решение занять выжидательно-согревательную позицию у входа в ГУМ изнутри. Тут-то и выяснилось, что помимо сотрудников полиции и ОМОНа, на митинге присутствует немало сотрудников в гражданском – они стояли рядом. Выяснить это удалось подслушав их разговор, позже было замечено, что они контактируют с полицейскими. Вероятней всего, это были сотрудники Центра "Э". Ближе к семи часам вечера обстановка, казалось, сильно не меняется – становилось больше правоохранителей и журналистов, но у часов, по-прежнему, не было ни души.

Роковой седьмой час

Стоя у стенки бывшего ресторана "KFC" я заметил, что люди, стоящие рядом, потихоньку начинают подходить к часам. То есть протестующие уже собрались, просто никто не подавал виду. На самом деле сложно было отличить кто журналист (без жилетки), кто протестующий, а кто просто зевака, но после такого движения все встало на свои места. Участники постепенно собирались, но у часов царила тишина, всю "движуху" создавали скорее журналисты, которым наконец появилось, кого снимать, помимо бесконечных "людей в черном".

Пока все были заняты разглядыванием протестующих, полицейские под шумок оцепили площадь по периметру – перекрыли выходы в метро, на улицу Баумана, и в сторону "Кольца". Внезапно один из гостей мероприятия начал очень активно высказывать своё недовольство по поводу происходящего в стране, чем привлек всеобщее внимание, пожалуй, всех журналистов вокруг. Мужчина явно был нетрезв. К его сожалению, он также привлек внимание сотрудников полиции, но учитывая, что всё только начинается, ему даже дали закончить свою речь. Правда, что с ним произошло дальше осталось загадкой, так как пока все смотрели на него, сотрудники ОМОНА вцепились в свою первую жертву и благополучно перевели всё внимание на себя – начались первые задержания.

У часов

После этих действий толпа завелась и начала скандировать различные лозунги. Происходило все по стандартной схеме "толпа скандирует, кого-то крутят, полиция просит разойтись, журналисты берут у кого-то интервью". Этот цикл повторялся несколько раз, пока людей не разделили и не прижали к стенкам зданий. Спустя какое-то время у присутствующих возник вопрос: "Как можно разойтись, если нас не выпускают?", этот вопрос возникал неоднократно и в дальнейшем, но когда его озвучили в первый раз, некоторую часть выпустили через ГУМ – у часов осталось совсем немного людей.

Не особо было понятно, что делать дальше и куда идти. Людей по-прежнему "винтили", их оставалось всё меньше, как и работы для репортеров. В телеграм-канале появилась информация о том, что толпа собирается двигаться к Площади Свободы, причем некоторым удалось сделать это через Черное озеро, поэтому было принято решение следовать за ними. Собрав всю волю в кулак, я уверенно подошел к полицейским у входа в ГУМ, и нагло спросил: "Извините, пожалуйста, а можно выйти из оцепления?". Они посмотрели на мой бейдж, потом на меня, это повторялось раза три-четыре. В какой-то момент я подумал, что останусь тут до последнего задержанного, но меня все же выпустили.

Театр имени Мусы Джалиля и знакомство с сотрудниками Центра "Э"

Выйдя за пределы ГУМа, предстояло принять очень важное решение – куда идти? Информация о действиях протестующих была противоречивой – одни собирались идти на Площадь Свободы, другие к Кремлю. Всё было достаточно неорганизованно, и усложнялось тем, что правоохранительные органы постоянно пытались разделить толпу, что им и удалось. Было решено проложить путь к Площади Свободы через Черное озеро, чтобы поглядеть, нет ли там митингующих, и присоединиться к ним. К сожалению, там были только сотрудники ОМОНа, поэтому пришлось продолжить путь к площади.

Подойдя, наконец, к театру имени Мусы Джалиля, я достиг своей цели – нашел небольшую группу людей. Со временем туда начали стягиваться еще участники, но что было удивительно, полицейских было совсем не видно, они, скорее всего, рассредоточились, чтобы перекрыть дорогу и не подпустить протестующих к зданию Правительства. Постояв какое-то время, толпа начала внезапно ускоряться и скоро стало ясно почему – появился ОМОН. За толпой последовать не удалось – меня попросили пройти к автозаку сотрудники центра "Э". Потратив драгоценные пять минут на проверку документов, меня отпустили, но уже ни я, ни сотрудники правоохранительных органов не знали, куда убежала толпа. Позже поступила информация, что часть убежавших от театра настигли в маленьком дворике и задержали, их было якобы 60 человек.

Последний путь

В это же время поступила информация, что митингующие направляются к Кремлю, было решено следовать туда. На половине пути информация изменилась, так как подходы к Кремлю были перекрыты. Митингующие собрались встретиться у ЦУМа. По пути не было ничего интересного, не считая того, что у Кремля запрещалось перейти дорогу любому желающему, что в общем-то нонсенс. Казалось, что всё уже закончилось, но на всякий случай стоило проверить ситуацию у ЦУМа. Кроме журналистов, там никого обнаружить не удалось, я вызвал такси и решил ехать домой. Пока машина была в пути, случилось неожиданное – толпа собралась у ЦУМа, зажгла фонарики и начала скандировать различные лозунги, машину пришлось отменить.

ОМОН не заставил себя долго ждать, и через пять минут площадь у ЦУМа опустела, пришлось снова позаниматься бегом по лужам. Сотрудники схватили только одного протестующего. Решив проследовать за криками: «***** (полицейские) – позор России», ноги унесли меня вместе с немногими и, видимо, самыми любопытными репортерами, дальше.

Мы подошли к улице Саид-Галиева, дом шесть. Ничто не предвещало чего-то интересного, протестующих было не видно. Внезапно подъехала машина ОМОНа и из нее, как из муравейника, выскочили сотрудники и начали кого-то преследовать. Преследуемый человек выбежал на проезжую часть, его чуть не сбила машина, но доблестные сотрудники правоохранительных органов помогли ему вернуться на безопасный тротуар, и даже провели воспитательную беседу формата: "Чего убегал – а чего догоняли".

Наконец закончив читать "пьесу", силовики отвели мужчину в машину, в это время их коллеги начали "приставать" к журналисту, причем обращались с ним достаточно жестко. Пока все это записывалось на видео, они решили "докопаться" и до меня, но проверив мои и, стоящих рядом, коллег документы, отпустили с миром всех… кроме одного, того самого, с которым жестко обращались, его куда-то отвели.

После краткой беседы с коллегами было выяснено, что у репортера обнаружилась ошибка с отчеством в редакционном задании, - неприятная ситуация. Чуть дальше по улице стоял автозак, в котором завершился митинг для ряда его участников. Один из них помахал нам в окно ладонью с нарисованным смайликом. В итоге, все разъехались – одни по домам, другие по отделам полиции. Мне повезло быть в числе первых.

В результате несогласованной акции 21 апреля, по данным "ОВД-Инфо", в Казани было задержано 69 человек, среди них студенты; не менее 6 из них, провели эту ночь в отделе. Всего в России на 22 апреля известно о 1788 задержанных в 97 городах.