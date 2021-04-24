С 24 апреля в Казани на набережной озера Кабан начала работать лодочная станция. Об этом сообщили в аккаунте общественного пространства.

«С завтрашнего дня прокат лодок и катамаранов будет круглосуточным, а 23 апреля станция работала в тестовом режиме. Приходите кататься по озеру!», - говорится в сообщении.

Также представители набережной сообщили, что цены на прокат лодок по сравнению с прошлым годом не изменились.

«Зависит от лодки и количества мест, они начинаются от 350 рублей», - отметили в комментариях.