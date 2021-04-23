В Москве сотрудники школы узнали о том, что их 13-летнюю ученицу насиловал родной дядя. При этом несколько лет назад надругались мать и отец. После этого случая родителей задержали и арестовали, а девочку с братом отдали 37-летнему дяде.

В школе девочка рассказала учителям, что боится идти домой, а после разговора с соцработником выяснилось, что он над ней надругался. Мужчина принуждал удовлетворять низменные потребности и насиловал ее с осени 2020 года.

Сейчас мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Девочка находится на обследовании, ее брата определят в специализированное учреждение.