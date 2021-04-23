Данис Зарипов может оставить пост капитана ХК "Ак Барс" по состоянию здоровья. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал главный тренер клуба Дмитрий Квартальнов.

Он отметил, что в этом сезоне Зарипов, как и еще ряд хоккеистов, играли на уколах, из-за беспокоящей травмы он даже порой покидал тренировки.

"Сейчас нужно просто-напросто разобраться, чтобы он был живым и здоровым. Здоровье – это очень важная вещь. А то, что успевал или нет – он был готов не на 100%. В плей-офф он молодец, вышел, помог, неплохо сыграл",- сказал тренер.

Квартальнов также добавил, что решение будем принимать сам Зарипов, а на вопрос, нужен ли игрок клубу, ответил:

"Здоровый? Почему нет".

Напомним, что в этом сезоне казанский хоккейный клуб в решающей игре проиграл омскому "Авангарду" и не смог побороться за Кубок Гагарина.