В общественной палате Татарстана прошел круглый стол, темой которого стал мусор. Эксперты отметили, что раздельный сбор ТБО в республике внедряется, но очень медленно.

По словам замминистра строительства Татарстана Рината Абдуллина, в год производится более 1,5 млн тонн мусора. При этом всего 23% площадок оснащены контейнерами для раздельного сбора мусора, в Казани – 53%.

Также представители казанского исполкома подняли вопрос тарифов на вывоз мусора. Эксперты предложили рекомендации по модернизации системы сбора и утилизации мусора.