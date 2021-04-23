Сегодня дело 29-летнего Максима Абрамова, бывшего гаишника, совершившего страшное пьяное ДТП в Казани, рассмотрит Верховный суд Татарстана. В результате аварии пострадали пятеро человек, четверо из них - молодые люди и подростки, но оказывать им помощь Абрамов не стал, он сбежал с места ДТП и был пойман позднее. Решением суда его отправили в СИЗО на 2 месяца.

Однако защита Абрамова решила оспорить решение Вахитовского суда Казани о заключении виновника аварии под стражу, сообщает "Реальное время". Максим Абрамов будет просить Верховный суд отпустить его из СИЗО.

Напомним, что авария случилась 6 апреля ночью. Подозреваемый в нетрезвом виде на своем автомобиле "Хендай" выехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с "Мицубиши", все четверо пассажиров которого попали в больницу. Им от 17 до 19 лет.